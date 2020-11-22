Байден заявил, что американцы не потерпят попыток Трампа изменить результаты выборов

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что американские граждане не потерпят попыток Дональда Трампа изменить результаты выборов главы государства в свою пользу, пишет ТАСС.

«Наш народ, закон и институты требуют большего, наша страна больше не потерпит попыток Трампа изменить результаты выборов», — заявил Байден.

Он считает, что Трамп должен публично признать поражение.

Ранее окружной суд Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа с требованием не учитывать голоса избирателей, которые были получены по почте, объяснив это тем, что его команда представила «спекулятивные обвинения, не подтвержденные доказательствами».

Выборы в США прошли 3 ноября, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Многие страны уже поздравили Байдена с победой. Трамп итоги выборов не признает. Он считает, что во время выборов были допущены нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом.