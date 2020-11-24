В Петербурге уволили врача после отпуска в Турции

Суду Петербурга предстоит разобраться с увольнением врача в период пандемии.

Колпинский районный суд Петербурга принял к производству исковое заявление уже бывшей сотрудницы детской городской больницы № 22 Светланы К. о признании увольнения незаконным, восстановлении на работе, взыскании заработной платы и компенсации морального вреда. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Женщина работала в медучреждении с 27 июля 2017 года врачом клинической лабораторной диагностики. Из искового заявления следует, что 17 сентября она отправилась в очередной оплачиваемый отпуск. Отдыхала она в Турции. Однако вернуться 11 октября не смогла, так как чартерный рейс отменили из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. На следующий день она отправила по электронной почте в больницу заявление на отпуск за свой счёт.

Вернуться ей удалось только 21 октября, сдала тест на коронавирус и написала заявление на отпуск на два дня, чтобы дождаться результатов теста. Коронавирус у нее не обнаружили. Сообщается, что 23 октября она наконец вышла на работу, результаты тестов и объяснительную она принесла лично начальству. Однако 6 ноября ей вручили приказ об увольнении, причина — прогул. Заявительница требует признать увольнение незаконным, восстановить её в должности, выплатить зарплату за период вынужденного прогула и моральный вред в размере 50 000 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские депутаты намерены попросить губернатора Александра Беглова проверить реализацию проекта «Электронное здравоохранение 2018-2020», на которую выделили более 200 млн рублей. Несмотря на то, что он предполагал создание сервиса «Вызов врача на дом», горожане, утверждают парламентарии, продолжают висеть на телефоне по четыре часа, чтобы попросить прийти участкового врача.