Стало известно, почему опасно работать за ноутбуком лежа

Ни работать за ноутбуком, ни читать книгу лежа не рекомендуется, так как это вредно для здоровья. Об этом рассказала врач-офтальмолог «СМ-Клиника» Арпине Адамян.
По ее словам, в таком положении тела снижается продуктивность умственной работы, поскольку оно для нее не физиологично.
Как сообщили «РИА Новости», работа лежа создает зрительную нагрузку, которая может привести к развитию близорукости и астенопические жалобы в виде длительных головных болей, головокружения, ухудшения зрения. Кроме того, нагрузке подвергаются мышцы шеи, спины, позвоночник и сосуды головного мозга.
Врач посоветовала правильно организовывать рабочее пространство, сохраняя дистанцию экрана в 50 сантиметров от глаз и выбрав удобное кресло.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что онколог раскрыл неожиданный симптом рака легких. Для выявления возможного признака онкологии следует провести легкий тест: необходимо соединить вместе ногти указательных пальцев.