Стало известно, почему опасно работать за ноутбуком лежа

Стало известно, почему опасно работать за ноутбуком лежа
Следует каждые 20-30 минут отрываться от компьютера и делать подвижный перерыв для глаз и тела. Фото: Pixabay

Ни работать за ноутбуком, ни читать книгу лежа не рекомендуется, так как это вредно для здоровья. Об этом рассказала врач-офтальмолог «СМ-Клиника» Арпине Адамян.

По ее словам, в таком положении тела снижается продуктивность умственной работы, поскольку оно для нее не физиологично.

Как сообщили «РИА Новости», работа лежа создает зрительную нагрузку, которая может привести к развитию близорукости и астенопические жалобы в виде длительных головных болей, головокружения, ухудшения зрения. Кроме того, нагрузке подвергаются мышцы шеи, спины, позвоночник и сосуды головного мозга.

Врач посоветовала правильно организовывать рабочее пространство, сохраняя дистанцию экрана в 50 сантиметров от глаз и выбрав удобное кресло.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что онколог раскрыл неожиданный симптом рака легких. Для выявления возможного признака онкологии следует провести легкий тест: необходимо соединить вместе ногти указательных пальцев.

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