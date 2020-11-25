Бюджет Петербурга на 2021 год ждет подписи губернатора

Бюджет Петербурга на 2021 год ждет подписи губернатора
Дефицит бюджета Петербурга на следующий год составит около 90 млрд рублей. Фото: Baltphoto

Петербургские депутаты в среду, 25 ноября, приняли в третьем чтение изменения в бюджет Северной столицы на 2021-й год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Решение было принято в ходе очередного заседания Законодательного собрания. Поддержав техническую правку, депутаты поддержали законопроект в целом.

Отметим, что в новой редакции бюджета доходы Петербурга в следующем году будут установлены на уровне 651 млрд рублей, а расходы – 741 млрд рублей. Дефицит бюджета в 2021-м году составит около 90 млрд рублей.

При этом в 2022-м году дефицит сократится до 54 млрд, а еще через год до почти 40 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru подробно писала о поправках в бюджет следующего года. По ним, были выделены дополнительные средства, в том числе на сферы здравоохранения и образования.

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