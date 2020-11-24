Не хватит почти 90 млрд: депутаты в третьем чтении примут бюджет Петербурга на следующий год

В Петербурге депутаты Законодательного Собрания готовятся рассмотреть последнюю редакцию закона «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». По ней дефицит в следующем году составит почти 80 млрд.

Законопроект в третьем чтении, как ожидается, будет рассмотрен в среду, 25 ноября. Он установит доходы Петербурга в следующем году на уровне 651 млрд рублей, а расходы – 741 млрд. Таким образом дефицит бюджета на следующий год составит порядка 90 млрд рублей. Ожидается, что в 2022-м году он сократится до 54 млрд, а еще через год до почти 40 млрд рублей.

Отметим, что ряд поправок в бюджет внес губернатор Петербурга Александр Беглов. Доходы увеличатся на 28,2 миллиарда рублей, а расходы вырастут на 30,7 млрд. В частности, на строительство подземки в городе выделят на 7,5 миллиардов больше.

Кроме того, более 2 млрд рублей будет направлено на сферу здравоохранения, 1,2 мдрд – на образование. На социальные сферы дополнительно направят меньше миллиарда и более двух миллиардов на культуру. Еще 100 млн рублей отдадут на работы по благоустройству, а 2 млрд рублей – на развитие транспортной инфраструктуры.

Поправки предполагают, что более 350 миллионов рублей будут выделены из резервного фонда для ремонта и дооснащения оборудованием медицинских учреждений города, которые помогают пациентам с новой коронавирусной инфекцией.

Часть средств также будут направлены на финансирование освещения общедоступного стадиона в поселке Металлострой.

В ходе вторых чтений в петербургском ЗакСе был отклонен ряд поправок, предложенных оппозиционными партиями. Речь, в частности, идет об увеличении финансирования программы «Молодежи – доступное жилье», увеличении субсидий для жилищно-коммунальных служб.

Отметим, что в Смольном уже признавали: следующий год будет непростым. Смольный собирался ликвидировать «черные дыры», в том числе и за счет сокращения так называемой «депутатской поправки» — 2% бюджета, который могут распределять парламентарии. Инициатива, как и можно было ожидать, не нашла поддержки в ЗакСе.