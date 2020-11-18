Депутаты ЗакСа Петербурга одобрили поправки к бюджету предложенные Бегловым и членами «Единой России»

Между тем, одобренным поправкам предстоит пройти еще третье чтение. Фото: assembly.spb.ru

Между тем, одобренным поправкам предстоит пройти еще третье чтение. Фото: assembly.spb.ru

В среду, 18 ноября, на заседании Законодательного собрания Северной столицы депутаты во втором чтении приняли поправки к городскому бюджету на следующий год.

Согласно предложенным коррективам, доходы Петербурга в 2021 году увеличатся на 28,2 миллиарда рублей, а расходы вырастут на 30,7 млрд. В частности, на строительство подземки в городе выделят на 7,5 миллиардов больше. Отметим, что среди поправок — инициативы Александра Беглова и депутатов фракции «Единая Россия».

Предложения членов оппозиционных партий, к примеру, Бориса Вишневского и Оксаны Дмитриевой, не были приняты. Вишневский предлагал увеличить финансирование программы «Молодежи — доступное жилье», а Дмитриева — выделить больше средств жилищно-коммунальным службам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что парламентарии просят губернатора Александра Беглова спасти исторические постройки, которые «омолодил» КГИОП.