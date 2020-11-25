В России могут запретить продажу алкоголя 1 и 2 января

В России могут запретить продажу алкоголя 1 и 2 января
Закупаться россияне будут 31 декабря. Фото: https://pixabay.com/

Предложение о запрете продажи алкоголя выдвинул член общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Как сообщает RT, соответствующее обращение было отправлено письмом главе Минпромторга Денису Мантурову.

Султан Хамзаев в своем предложении указал, что региональные системы здравоохранения испытывают повышенную нагрузку из-за коронавируса. Чтобы снизить данную нагрузку, предложено запретить продажу алкоголя.

«В целях недопущения роста нагрузки на службы скорой помощи в период новогодних праздников прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на торговлю алкогольными напитками на территории Российской Федерации в период 1—2 января», — заявил в сообщении Султан Хамзаев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти сын до смерти избил свою мать в состоянии алкогольного опьянения.

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