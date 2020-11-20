В Ленобласти сын до смерти избил свою мать в состоянии алкогольного опьянения

В Ленобласти сын до смерти избил свою мать в состоянии алкогольного опьянения
80-летняя женщина скончалась от побоев. Фото: pixabay

В Сосновом Бору полиция задержала подозреваемого в убийстве 80-летней женщины. Им оказался ее 57-летний сын.

Как сообщает Главное следственное управление следственного комитета по Ленинградской области, труп женщины был обнаружен в квартире одного из домов города Сосновый Бор в среду, 18 ноября. На теле видны признаки насильственной смерти.

По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни, причинил своей матери травмы различной степени тяжести, от которых она скончалась.

Родственник погибшей задержан и подробно допрошен. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителя Колпино насильно вывезли в Новгородскую область и накачивали алкоголем для согласия на продажу квартиры.

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