В Ленобласти сын до смерти избил свою мать в состоянии алкогольного опьянения

В Сосновом Бору полиция задержала подозреваемого в убийстве 80-летней женщины. Им оказался ее 57-летний сын.

Как сообщает Главное следственное управление следственного комитета по Ленинградской области, труп женщины был обнаружен в квартире одного из домов города Сосновый Бор в среду, 18 ноября. На теле видны признаки насильственной смерти.

По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни, причинил своей матери травмы различной степени тяжести, от которых она скончалась.

Родственник погибшей задержан и подробно допрошен. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

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