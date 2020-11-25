В Выборге появится футбольный манеж на четыре команды в 2023 году

В Выборге появится футбольный манеж на четыре команды в 2023 году
В Петербурге займутся развитием массового футбола. Фото: unsplash.com

Проект футбольного манежа получил заключение Леноблгосэкспертизы, по которому строительство начнется в следующем году.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, манеж будет построен к 2023 году. Конкурс на выбор подрядчика планируется объявить в следующем году. Объект будет расположен на Ленинградском шоссе в Выборге.

Строить манеж предполагается за счет средств федерального бюджета — 49 % и за счет средств бюджета Ленинградской области — 51 %.

«Манеж будет представлять собой одноэтажное каркасное здание в 6,7 тыс. м.кв. Внутри будет четыре раздевалки с душевой и санузлом, на 10 человек каждая. Количество единовременно занимающихся — более 40 человек. Зал с футбольным полем с искусственным покрытием размером 90х55 м, предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий по футболу. Смежно со спортивным залом расположена инвентарная», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Ленобласти автобусные парки обрабатывают горячим туманом от коронавируса.

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В Выборге появится футбольный манеж на четыре команды в 2023 году