В Ленобласти обрабатывают автобусные парки горячим туманом от Covid-19

Обработку проходят автобусные площадки и подвижной состав.
Об этом сообщили в администрации Ленинградской области в официальном Telegram-канале. Отмечается, что автобусные парки обрабатывают горячим туманом.
Таким образом, мелкодисперсная струя с дезинфицирующим средством целиков окутывает транспорт, не оставляя шансов коронавирусной инфекции. Вирус уходит как с металлических, так и с пластиковых поверхностей.
Отметим, что обработку проходят площадки для размещения общественного транспорта и сам подвижной состав.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Ленинградская область вошла в число стабильных по коронавирусу.
В число стабильных регионов, в которых показатель распространения коронавируса имеет «зеленую» динамику, то есть небольшую, также вошли – Краснодарский край, Чечня и Ингушетия.