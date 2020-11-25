В Ленобласти обрабатывают автобусные парки горячим туманом от Covid-19

Обработку проходят автобусные площадки и подвижной состав.

Об этом сообщили в администрации Ленинградской области в официальном Telegram-канале. Отмечается, что автобусные парки обрабатывают горячим туманом.

Таким образом, мелкодисперсная струя с дезинфицирующим средством целиков окутывает транспорт, не оставляя шансов коронавирусной инфекции. Вирус уходит как с металлических, так и с пластиковых поверхностей.

Отметим, что обработку проходят площадки для размещения общественного транспорта и сам подвижной состав.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Ленинградская область вошла в число стабильных по коронавирусу.

В число стабильных регионов, в которых показатель распространения коронавируса имеет «зеленую» динамику, то есть небольшую, также вошли – Краснодарский край, Чечня и Ингушетия.