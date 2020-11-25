В Петергофе завершилась реставрация церкви святого Серафима Саровского

Ремонтные работы в церкви начались с поэтапного выполнения в 2012 году.

Как сообщает комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры в Петербурге (КГИОП), работы над историческим обликом храма завершились в среду, 25 ноября. Отметим, что научно-исследовательские и проектные работы по восстановлению храма начались в 2010 году. В 2012 году началась реставрация.

«За этот период воссозданы пятиглавие и колокольня, отреставрированы фасады. Здание на Ораниенбаумском шоссе вновь обрело «открыточный» вид. В следующем году работы продолжатся: заложены средства на разработку проекта реставрации варварски разрушенных в советский период интерьеров», — заявил председатель КГИОП Сергей Макаров.

Напомним, что Церковь святого преподобного Серафима Саровского подворья Серафимо-Дивеевского монастыря (Петергоф, Ораниенбаумское шоссе, 11) является памятником федерального значения. Она построена в 1904-1910-е годы по проекту архитектора Николая Никонова по личному распоряжению императора Николая II.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутаты просят Беглова спасти здания, которые «омолодил» КГИОП.