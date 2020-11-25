В «Ленэкспо» откроют еще четыре корпуса до конца декабря

Корпуса №1, 2, 3 и 8 планируется открыть к концу года для приема больных с коронавирусом. На данный момент они модернизируются и укрепляются.

Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева в среду, 25 ноября.

«Во вновь вводимых корпусах будут развернуты 1154 койки, в том числе 15 реанимационных коек с ИВЛ для лечения тяжелых больных. Сейчас в 1, 2 , 3 и 8 корпусах «Ленэкспо» практически круглосуточно ведутся работы по подводке кислорода», — рассказал парламентарий.

Отметим, что всего в «Ленэкспо» планируют принимать 2500 пациентов с коронавирусом. Сейчас развернуто 1295 коек. Сегодня во временном госпитале «Ленэкспо» находятся 508 человек (в павильоне № 5 – 259 человек, в павильоне № 7- 249 пациентов).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что заболевшая коронавирусом женщина, сбежала от медиков по дороге в «Ленэкспо».