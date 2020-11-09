Заболевшая COVID-19 женщина сбежала от медиков по дороге в госпиталь «Ленэкспо»

Жительница города Кириши в Ленобласти сбежала из кареты скорой помощи, когда ее везли в петербургский госпиталь с диагнозом COVID-19.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло вечером в субботу, 7 ноября. Утром в тот же день стал известен результат теста на коронавирус, который сдала 31-летняя женщина. За ней послали скорую помощь, но довезти пациентку до больницы не удалось.

Вечером по пути из Киришей в госпиталь «Ленэкспо», расположенный на Большом проспекте В.О, женщина выскочила из машины медиков. В настоящее время ее местонахождение неизвестно.

Известно, что скорая помощь была вызвана ее подругой. После разговора с полицией она сказала, что перезвонит, но после перестала выходить на связь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что начало работы госпиталя в «Ленэкспо» отметилось очередью из «скорых».