Начало работы госпиталя в «Ленэкспо» отметилось очередью из «скорых»

Не успел в Петербурге открыться госпиталь в «Ленэкспо», как у комплекса образовалась очередь из машин скорой помощи. Отметим, что в Северной столице госпитализируют пациентов с коронавирусом в среднем и тяжелом состояниях.

Как писала gazeta.spb.ru, ранее стало известно о том, что павильоны 5 и 5а «Ленэкспо» на Васильевском острове получили лицензию на медицинскую деятельность. Там развернули 295 коек, в том числе 15 коек с аппаратами искусственной вентиляции легких. В павильонах установлены также компьютерный томограф, системы жизнеобеспечения, к каждой койке подведен кислород.

Уточнялось, что остальные павильоны «Ленэкспо» будут открыты при необходимости.

Отметим, что очередь из машин «скорых» у павильонов была замечена еще накануне. Буквально за полчаса там собралось десять автомобилей.