Теперь без шариков: в Петербурге запретили продавать «веселящий газ» детям

В Петербурге депутаты приняли закон о запрете продажи «веселящего газа» детям.

В третьем чтении инициативу поддержали на заседании в Законодательном собрании в среду, 25 ноября. Речь идет о закиси азота, которую нередко продают в барах и на улицах Петербурга. Теперь закон предстоит подписать губернатору Петербурга.

Отметим, что закон приняли быстро. Только неделю назад он прошел первые чтения. Запрет на продажу закиси азота детям вступит в силу уже с 1 января следующего года. Продавать его детям нельзя будет так же, как и никотиносодержащую продукцию, жидкости для электронных сигарет и электронные системы доставки никотина.

Нарушители должны будут заплатить штраф от трех до пяти тысяч рублей, должностные лица – от 10 до 20 тысяч рублей, а юридические лица – от 30 до 50 тысяч рублей.

Как писала gazeta.spb.ru, о запрете закиси азота петербургские депутата говорят не первый год, однако на своем уровне петербургский ЗакС может только ограничить его продажу детям. Вопрос о полном запрете должна решать Госдума.