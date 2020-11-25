Съемки нового фильма с Козловским ограничат движение в центре Петербурга

Петербургский Комитет по развитию транспортной инфраструктуры уведомляет, что 28 ноября в центре города будет ограничено движение транспорта в связи с проведением съемок фильма компанией ООО «ДК Интертеймент».

Известно, что киношники будут снимать сцены из нового фильма с Данилой Козловским под названием «Карамора». Так, 28 ноября, с 00:00 до 23:00 будет закрыт участок Миллионной улицы от Дворцовой площади до Мошкова переулка. Также в этот период будет недоступным проезд по набережной Зимней канавки и набережной реки Мойки от Певческого до Большого Конюшенного моста.

Кроме того, с 7:00 27 ноября до 23:00 28 ноября для автомобилистов запрещена остановка на вышеупомянутом участке Миллионной улицы и набережной Мойки, а также на набережной Зимней канавки от Миллионной улицы до набережной Мойки. Припарковаться также не получится в Певческом проезде напротив домой №4 и №6-8 по Дворцовой площади.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в начале 2022 года в Петербурге откроется после ремонта детский кинотеатр «Уран».