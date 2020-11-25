В Госдуме приняли закон о приостановки индексации окладов госслужащих в 2021 году

В Государственной думе России в третьем чтении был принят законопроект, по которому предполагается приостановление индексации окладов федеральных государственных служащих в следующем году.

«В отношении окладов денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих индексация в 2021 году не запланирована. Следовательно, положения федерального закона № 79-ФЗ в части ежегодного увеличения (индексации) окладов денежного содержания гражданских служащих подлежат приостановлению», — говорится в пояснительной записке, передает ТАСС.

Приостановление будет действовать до 1 января 2022 года согласно части 11 статьи 50 закона «О государственной гражданской службе РФ».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Госдума приняла закон о Госсовете.

Инициатива по созданию Госсовета принадлежит президенту Владимиру Путину, который предложил её на обсуждение нижней палате парламента в рамках осуществления поправок, внесенных в Конституцию РФ.