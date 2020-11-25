В Петербурге земельные участки подорожали за год в 2-2,5 раза

В Северной столице произошло резкое повышение стоимости квадратного метра земли. В некоторых районах города подорожание оценивается в 2-2,5 раза.

Об этом сообщает АБН со ссылкой на экспертов из Rusland SP, которые предоставили данные о ценах на землю в городе.

Отмечается, что средняя стоимость квадратного метра земли под жилищное строительство за 2020 год выросла на 84,5%. В некоторых районах рост показал 145%.

Больше всего цены возросли на участках, где уже получено разрешение на строительство. Также на рост цен оказало свое влияние и подорожание квадратного метра в новостройках.

Например, лидерами роста стали участки в Центральном, Выборгском, Калининском, Приморском, Красногвардейском и Курортном районах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в «Ленэкспо» откроют еще четыре корпуса до конца декабря.