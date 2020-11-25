Образовательные учреждения в Петербурге продолжат очную работу

Роспотребнадзор считает перевод всех учащихся на дистанционное обучение нецелесообразным.

Об этом сообщили в комитете по образованию Санкт-Петербурга в среду, 25 ноября.

«При принятии решений о режиме работы образовательных учреждений Комитет по образованию учитывает текущую эпидемическую ситуацию и опирается на позицию Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу», — говорится в сообщении комитета.

На данный момент в школах города продолжает действовать смешанный формат организации обучения. Дети могут обучаться как в школах, так и дома. Решение об этом принимают родители учащихся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что итоговое сочинение в школах для выпускников могут перенести из-за коронавирусной инфекции.