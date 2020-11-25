Образовательные учреждения в Петербурге продолжат очную работу

Образовательные учреждения в Петербурге продолжат очную работу
Школа. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Роспотребнадзор считает перевод всех учащихся на дистанционное обучение нецелесообразным.

Об этом сообщили в комитете по образованию Санкт-Петербурга в среду, 25 ноября.

«При принятии решений о режиме работы образовательных учреждений Комитет по образованию учитывает текущую эпидемическую ситуацию и опирается на позицию Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу», — говорится в сообщении комитета.

На данный момент в школах города продолжает действовать смешанный формат организации обучения. Дети могут обучаться как в школах, так и дома. Решение об этом принимают родители учащихся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что итоговое сочинение в школах для выпускников могут перенести из-за коронавирусной инфекции.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дистанционное образование комитет по образованию новости спб удаленная работа


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург стал лауреатом премии «Самый читающий регион-2020»
Узнать результаты тестов на коронавирус россияне смогут на Госуслугах
Частные клиники Петербурга одними из первых в России начали делать КТ по ...
Гендир Федерации фигурного катания опроверг информацию о проведении ...
Образовательные учреждения в Петербурге продолжат очную работу
МКБ и «МегаФон» предлагают бизнесу особые условия
Главный редактор «Петербургского театрального журнала» Марина Дмитревская: ...
К Новому году улицы Петербурга украсят более 4 тысяч елей