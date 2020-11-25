В МВД подготовили список нарушений для аннулирования экзамена на права

В МВД подготовили список нарушений для аннулирования экзамена на права
Появятся новые правила для сдачи экзамена. Фото: Baltphoto

Граждане России будут сдавать на водительские права по новым правилам. В МВД появился проект нового административного регламента о сдаче экзамена.

Отмечается, что курсант может успешно оспорить неудачный экзамен или же его итоги могут быть аннулированы. Например, за использование поддельного паспорта, медицинской справки или квитанции об оплате пошлины.

Данное решение будет оставаться за уполномоченным сотрудником экзаменационного подразделения после проверки. Также вся информация будет вноситься в систему Госавтоинспекции.

Также в МВД планируют сократить число грубых ошибок до 15, после которых экзамен прекращается. На данный момент регламент предусматривает 17 таких. Одно нарушение — 5 штрафных балов.

Также список ошибок пополнят новые позиции. Например, использование телефона при движении и не пристегнутый ремень безопасности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, как изменится экзамен на водительские права.

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