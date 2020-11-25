В «Газпроме» прокомментировали сообщения о проблемах «Турецкого потока»

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"Турецкий поток". Фото: ПАО "Газпром"

Ранее СМИ писали о задержках «Газпрома» по вводу компрессорной станции в Сербии. В компании прокомментировали данные сообщения.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, в 2020 году компания не планировала вводить в Сербии данную станцию.

«Обращаю внимание, что, согласно планам сербской стороны, ввод компрессорной станции в Сербии в 2020 году не предполагался, поэтому говорить об отставании ее запуска неверно» — заявил Сергей Куприянов.

Также представитель отметил, что строительство потока на территории Европы зависит от соответствующих стран Евросоюза. Таким образом, строительство «Турецкого потока» находится в «компетенции газотранспортных операторов и регуляторов соответствующих стран».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Газпром» подтвердил повышение цены на газ для Польши.

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