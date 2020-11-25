Жители центрального района написали письмо Беглову с просьбой создать рекреационную зону

В Северной столице жители города написали открытое письмо губернатору города Александру Беглову с просьбой создать рекреационную зону на пустыре между доходным домом Полежаева и Синопской набережной.

Свое просьбу горожане опубликовали в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «ВКонтакте».

Жители района просят реализовать советский план 1980 года по реализации прогулочной зоны на указанной выше территории. Кроме этого, они требуют выполнить пробивку Старорусской улицы от Новгородской улицы до Синопской набережной, планы которой предполагались на протяжении 40 лет.

«Как известно, территория ТГК-1 находится в центре города, занимая территорию, большая часть которой — это пустырь. Сегодня на указанном участке предполагается строительство новых корпусов котельной, с которым категорически не согласны местные жители, о чем заявляли на слушаниях в администрации Центрального района еще осенью 2019 года», — говорится в письме к губернатору. Петербуржцы отметили, что вопрос является важным, так как решается судьба центра города, в котором они живут и задыхаются из-за пустыря. Они просят парламентария создать сквер или спортивную зону, или первую в районе площадку для выгула собак.

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