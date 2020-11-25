В Ленобласти могут ввести режим ЧС из-за невывоза отходов с завода МПБО-2

Решение по ликвидации мусора будет принято на следующей неделе. Фото: pixabay.com

Решение по ликвидации мусора будет принято на следующей неделе. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области решают вопрос по мусорному предприятию МПБО-2, на отходы которого жалуются местные жители. Власти региона планируют вывести мусор или ввести режим ЧС.

Как сообщает Оnline47, решение по данному вопросу власти примут на следующей неделе. На данный момент, 25 ноября, вице губернатор по безопасности региона Михаил Ильин провел совещание с представителями администрации Петербурга и Природоохранной прокуратуры.

Отмечается, что для решения данной проблемы есть несколько вариантов. Первое — вывезти мусор на полигоны в Янино. Всего отходов на заводе 42 тонны. При том, что жители продолжают жаловаться на загрязнение и зловонию.

Второе — ввести режим ЧС, если решение по вывозу мусора не будет принято в ближайшее время.

«Несмотря на то, что МПБО-2 является объектом Санкт-Петербурга, зловония и экологическая угроза являются нашей общей проблемой. Ведь от этого страдают жители Ленинградской области. Ситуация находится на контроле губернатора Ленинградской области», — заявил Михаил Ильин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Росприроднадзор заинтересовался заводом МПБО-2 после пожара.