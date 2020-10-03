Росприроднадзор организовал проверку по факту пожара на МПБО-2 в Петербурге

Росприроднадзор организовал проверку по факту пожара на МПБО-2 в Петербурге
Что стало причиной возгорания, неизвестно. Фото: пресс-служба МОО "Зеленый фронт"

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора разберется в возгорании на территории петербургского оператора по обращению с отходами «Завод МПБО-2» на Волхонском шоссе.

Информация о возгорании балласта на территории СПб ГУП «Завод МПБО-2» поступила в Росприроднадзор в субботу, 3 октября, в 22:11 по московскому времени. К заводу незамедлительно выехал государственный инспектор, который осмотрит место происшествия. По итогам выезда будет принято процессуальное решение.

Отметим, что не так давно, 17 сентября, на площадке завода МПБО-2 в Янино загорелись отходы. Этим инцидентом также заинтересовался Росприроднадзор. На данный момент ведомство все еще проводит административное расследование этого случая.

Напоминаем, gazeta.spb.ru писала, что о пожаре на территории МПБО-2 на Волхонском шоссе рассказали представители организации «Зеленый фронт».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
«Завод МПБО-2» новости спб пожар проверка росприроднадзор


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пользователи из России и других стран сообщают об обрушении Telegram
Росприроднадзор организовал проверку по факту пожара на МПБО-2 в Петербурге
В Петербурге впервые пройдет фестиваль еврейского кино
Ученые раскрыли, как размер ягодиц влияет на скорость бега
Первый канал снял с эфира сериал «Гадалка» с Пореченковым
В Петербурге намерены расширить перечень социальных услуг для бездомных
Ученые: улучшить кратковременную память можно с помощью медитаций
В Петербурге чипировали и привили от бешенства более 1,3 тысяч бездомных собак