Росприроднадзор организовал проверку по факту пожара на МПБО-2 в Петербурге

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора разберется в возгорании на территории петербургского оператора по обращению с отходами «Завод МПБО-2» на Волхонском шоссе.

Информация о возгорании балласта на территории СПб ГУП «Завод МПБО-2» поступила в Росприроднадзор в субботу, 3 октября, в 22:11 по московскому времени. К заводу незамедлительно выехал государственный инспектор, который осмотрит место происшествия. По итогам выезда будет принято процессуальное решение.

Отметим, что не так давно, 17 сентября, на площадке завода МПБО-2 в Янино загорелись отходы. Этим инцидентом также заинтересовался Росприроднадзор. На данный момент ведомство все еще проводит административное расследование этого случая.

Напоминаем, gazeta.spb.ru писала, что о пожаре на территории МПБО-2 на Волхонском шоссе рассказали представители организации «Зеленый фронт».