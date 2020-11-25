Результаты тестов на коронавирус можно будет узнать на сайте госуслуг

Результаты будут грузить в течение часа после их получения. Фото: Pixabay

Результаты будут грузить в течение часа после их получения. Фото: Pixabay

Их предоставят лаборатории, интегрированные с информационной системой Роспотребнадзора.

Минцифры РФ и Роспотребнадзор объявили о том, что теперь результаты тестов на коронавирус будут загружать на сайт госуслуг. Теперь они будут отображаться в личном кабинете пользователя. Отмечается, что результаты предоставят лаборатории, интегрированные с информационной системой Роспотребнадзора. Об этом пишет РИА Новости.

«Сами результаты будут загружаться в виде QR-кода в мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус»,

— говорится в сообщении.

Отмечается, что на сайте результаты будут публиковать спустя час после их получения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге к работе с ковид-пациентами привлекли более 900 студентов-медиков.