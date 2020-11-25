В Сосновом Бору отменили новогодний салют

Власти приняли такое решение, так как переживают за эпидемиологическую обстановку в городе.

Жители Соснового Бора останутся в 2020 году без новогоднего салюта. Такое решение власти приняли из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки – они не хотят провоцировать скопление большого количества людей. Об этом пишет ЛенТВ24.

Инициативу поддержала главный санитарный врач по городу Ираида Егорова и участники оперативного штаба по коронавирусу. Несмотря на это, в Сосновом Бору готовят культурную программу, чтобы не лишать местных жителей праздника. Будет создано много новогодних пространств, чтобы разделить потоки людей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Сосновый Бор перешел в «желтую» зону ограничений по Covid-19.