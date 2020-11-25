Назван самый часто встречающийся симптом коронавируса

Чаще всего люди жалуются на отсутствие обоняния и вкуса. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Чаще всего люди жалуются на отсутствие обоняния и вкуса. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Многие пациенты теряли обоняние и вкус.

Эксперты выяснили, какие симптомы чаще всего встречаются у пациентов, заразившихся коронавирусом. Оказывается, они обычно теряют обоняние и вкус. Об этом сообщает Mirror, ссылаясь на отчет Управления национальной статистики Великобритании.

До этого ученые считали, что чаще всего пациенты жалуются на кашель, но исследование показало: главные симптомы иные. Люди сталкиваются не только с потерей обоняния или вкуса, но также с повышением температуры.

Напоминаем, что в мире коронавирусом успели заболеть 59 миллионов человек, летальных исходов – 1,38 миллионов. Больше всего пациентов умерло в США, Индии и Бразилии.

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