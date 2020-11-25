Частные клиники Петербурга одними из первых в России начали делать КТ по тарифам ОМС

Частные клиники Петербурга одними из первых в России начали делать КТ по тарифам ОМС
Мощностей бюджетных медицинских учреждений не хватает для работы в условиях пандемии COVID-19. Фото: pixabay

Частные медицинские учреждения Северной столицы стали одними из первых в стране проводить компьютерную томографию (КТ) по тарифам ОМС.

На сегодняшний день в городских стационарах Петербурга установлено 28 аппаратов для проведения КТ, из них 17 — в коронавирусных госпиталях. Однако ввиду эпидемиологической ситуации такого количества недостаточно, поэтому к работе в условиях пандемии привлекают мощности частной медицины, сообщает пресс-служба Смольного.

С 24 апреля 2020 года для услуги компьютерной томографии в частных клиниках установлен отдельный тариф для зараженных COVID-19. В общей сложности, в городе на Неве есть 9 амбулаторных центров КТ, из которых 6 — частные. Суммарно за время пандемии в них обследовали 74 тысячи пациентов, в петербургских стационарах — свыше 90 тысяч человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории временного госпиталя в «Ленэкспо» откроют четыре новых корпуса для приема пациентов с коронавирусом.

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