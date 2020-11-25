В России могут закрываться многие стоматологические клиники

Новые правила вступают в силу с 1 января 2021 года. Фото: pixabay

Новые правила вступают в силу с 1 января 2021 года. Фото: pixabay

Причиной массового закрытия могут стать новые требования к проведению рентгенологических исследований.

Стоматологическая саморегулируемая организация «Лига» отправила письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину, в котором предупредила о вероятном закрытии многих стоматологических клиник в России из-за новых требований к проведению рентгенологических исследований. Об этом пишет «Лента.ру».

Отмечается, что с 1 января 2021 году вступают в силу новые правила, согласно которым на анализ каждого снимка пациента и составления протокола должно уходить 24 часа. В «Лиге» отметили, что специалистов, занимающихся этим, довольно мало в условиях пандемии коронавируса и вряд ли удастся выполнить требования Минздрава.

В организации просят разрешить проводить исследования без составления протокола врачом данного профиля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стоматолога из Ленобласти будут судить после того, как ребенок проглотил инструмент.