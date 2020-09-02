Стоматолога из Ленобласти будут судить после того, как ребенок проглотил инструмент

В Ленобласти будут судить стоматолога. Фото: pixabay

В Ленобласти будут судить стоматолога. Фото: pixabay

В Ленинградской области перед судом предстанет врач-стоматолог, в кресле которого ребенок проглотил инструмент.

Об этом сообщает СУ СК РФ по Ленинградской области.

Инцидент произошел в январе этого года. Врач лечил зубу 12-летнему ребенку, в какой-то момент он проглотил медицинский инструмент. Извлекать его пришлось уже в другой больнице.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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