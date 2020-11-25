В ВОЗ объяснили, как коронавирус передался человеку

В ВОЗ объяснили, как коронавирус передался человеку
Человек мог заразиться коронавирусом напрямую от летучих мышей. Фото: Pixabay

Есть два наиболее вероятных сценария развития событий.

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, как коронавирус передался человеку. Эксперты считают, что есть два наиболее вероятных сценария развития событий. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно первому сценарию, вирус мог передаться напрямую от летучей мыши к человеку и каким-то образом быстро адаптироваться. Ученые считают, что такое возможно, но маловероятно. Согласно второму, для этого могло понадобиться промежуточное животное, зарывшиеся коронавирусом от летучей мыши.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге к работе с ковид-пациентами привлекли более 900 студентов-медиков. На сегодняшний день по трудовому договору в коронавирусных стационарах на должностях младшего и среднего персонала работают 490 студентов медицинских вузов и 423 студента профильных колледжей.

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