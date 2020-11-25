В мире коронавирусом заразились более 60 млн человек

Летальных исходов насчитывается около полутора миллионов.

Университет Джонса Хопкинса предоставил новые данные по количеству зараженных коронавирусом. Согласно им, в мире успели заразиться более 60 миллионов человек, а именно 60 037 735. Побороть болезнь не смогли почти полтора миллиона пациентов, а выздороветь удалось 38 миллионам человек.

Напоминаем, что во всем мире растет количество зараженных коронавирусом, то же касается и России. В связи с этим власти вводят новые ограничения: так, в Петербурге закрыли все точки общественного питания в торговых центрах и запретили посещать спортивные мероприятия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что узнать результаты тестов на коронавирус россияне смогут на Госуслугах. Получить результаты пользователи портала смогут через специальный QR-код «Госуслуги Стопкоронавирус».