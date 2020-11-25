Узнать результаты тестов на коронавирус россияне смогут на Госуслугах

Получить результаты пользователи портала смогут через специальный QR-код «Госуслуги Стопкоронавирус».

Данное нововведение анонсировало министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с Роспотребнадзором, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что пользователи портала, сдавшие тесты в лабораториях, интегрированных с информационной системой Роспотребнадзора, смогут получать на Госуслугах уведомления о готовности результатов. Загрузка на портал результатов тестов на COVID-19 происходит в течении 60 минут после их получения.

«Запуск нового сервиса позволит решить сразу несколько задач. Прежде всего, он станет доверенным инструментом хранения справок о COVID-19 для предъявления с помощью мобильного приложения по месту требования. Во-вторых, снизит долю поддельных справок с результатами тестов», — заявил замглавы Минцифры России Олег Качанов

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на коронавирус в Петербурге за сутки проверились почти 33 тыс. человек.