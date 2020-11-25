Шнуров ответил на угрозы жены Михайлова

Женщина пообещала, что изобьет музыканта за оскорбительные стихи.
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров ответил супруге Стаса Михайлова, которая пообещала избить артиста из-за оскорбительных стихотворений. Новым произведением он поделился в Instagram.
Шнуров отметил, что умрет в этом конфликте словно Сергей Есенин или Александр Пушкин. Он назвал свою жизнь «химерой». Также музыкант добавил, что смешно жил и собирается смешно умереть.
Напоминаем, что Инна Михайлова возмутилась из-за того, что Шнуров назвал ее супруга лжецом. Музыкант раскритиковал певца, который жалуется на финансовые проблемы. Жена артиста заявила, что готова решать инцидент силой.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров оказался самым «дорогим» музыкантом. За выступление на корпоративе артист берет 11,5 миллионов рублей.