Собчак может появиться в «Ледниковом периоде»

Телеведущая готовилась выйти на лед, но в последний момент отказалась от участия в шоу.

Телеведущая Ксения Собчак должна была принять участие в проекте «Ледниковый период» в 2020 году. Она тренировалась на льду на протяжении почти двух месяцев, но взяла паузу. Об этом рассказал хореограф и продюсер Илья Авербух в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff.

Он отметил, что хочет видеть в шоу людей с разными взглядами. Собчак хотела участвовать, но попросила дать ей время. Авербух считает, что так даже лучше, иначе он был это «уже не вынес».

«Поэтому всему свое время, но, конечно, поработать на льду и с Ксенией тоже было бы очень интересно»,

— сказал Авербух.

Напоминаем, что в рамках интервью продюсер также рассказал об отношениях с актрисой Лизой Арзамасовой. Он назвал их «нежными» и признался, что хочет продолжения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что поклонники заметили на руке Арзамасовой дорогое кольцо. Они считают, что актриса собирается выходить замуж.