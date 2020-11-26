В Пулково 26 ноября нет отмененных и задержанных рейсов

Вылеты из Пулково, как и прибытие в Петербург, осуществляются в штатном режиме. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Вылеты из Пулково, как и прибытие в Петербург, осуществляются в штатном режиме. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В небо над Северной столицей сегодня поднимутся все запланированные самолеты. В аэропорту Пулково нет отмененных рейсов.

Об этом стало известно в четверг, 26 ноября.

Согласно данным онлайн-табло на сайте воздушной гавани, информации о задержках вылетов самолетов на 05:00 также не поступало.

Накануне в самолете произошла драка между двумя мигрантами, что стало причиной возвращения самолета в Пулково. Два пассажира в самолете Москва — Петербург не поделили место. Самолет вынужден был вернуться в Пулково из-за разборок двух мигрантов. В итоге рейс вылетел с опозданием на час.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне вылетевший из Пулково самолет совершил аварийную посадку. Воздушное судно направилось в Чебоксары.