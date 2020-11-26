Утром улицы Петербурга убирают машины с реагентами

Дороги Петербурга убирают перед непогодой. В городе сегодня ожидается снег и дождь. Возможна гололедица.

Уборочная техника по распределению противоголедных материалов начала уборку городских дорог и улиц. Утром 26 ноября дороги и тротуары в городе чистят, моют и обрабатывают реагентами.

Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, реагентами засыпают площадь Пролетарской Диктатуры, Тульскую улицу, проспект Добролюбова, Храмов переулок у Князь-Владимировского собора, 2-3 линию В.О., набережную реки Мойки, Невский проспект и другие улицы.

В работе участвуют погрузчики, мусоровозы, щеточное оборудование, подметательно-уборочные машины, поливомойки и другое оборудование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге более 30% домов пока не успели подготовить к зиме. Среди предстоящих работ – закупка к осени 25 тысяч тонн реагентов.