В Петербурге ожидаются дожди и тепло

В четверг, 26 ноября, в Петербурге ожидается облачная погода.

Подробности рассказал ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.

«Метеорологические условия в Северной столице будут формироваться под влиянием тёплой части циклона, названного нашими немецкими коллегами «Таня», — сообщил он на своей странице в Facebook.

В городе ожидаются дожди, а температурный фон на 4-5 градуса превысит климатическую норму. Температура воздуха прогреется до +5…+7 градусов тепла.

Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице после первого снега, погода подарит жителям города рекордный теплый день в середине ноября. Температура воздуха будет существенно выше нормы.