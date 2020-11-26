В Роспотребнадзоре рассказали, как коронавирус может протекать после прививки

Привитым пациентам нужно не забывать про маски. Фото: pixabay.com

Привитым пациентам нужно не забывать про маски. Фото: pixabay.com

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что пациенты, которые уже привились от коронавируса, не застрахованы от заражения, однако болезнь будет протекать без осложнений.

Он отметил, что для вакцинированных нет абсолютной защиты, но инфекция будет протекать у них без осложнений, в том числе пневмонии, поражения сердца, почек, энцефалопатии, сообщает РИА «Новости».

Привитым пациентам нужно не забывать про маски, так как они снижают риск заражения коронавирусом. По словам Горелова, основной фактор инфицирования – несоблюдение социальной дистанции.

По последним данным, в России с начала пандемии зарегистрировано 2 162 503 случая заражения коронавирусом, выздоровело 1 660 419 пациентов, число смертельных исходов достигло 37 538.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что те, кто игнорируют требования властей и рекомендации медиков, мешают борьбе с распространением Covid-19. Без соблюдения санитарных и противоэпидемиологических требований, достичь прогресс будет сложно.