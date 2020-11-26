Утренние пробки в Петербурге достигли 5 баллов

Водители Петербурга вынуждены стоять в утренних пробках. Загруженность на дорогах города достигла 5 баллов. Об этом стало известно в четверг, 26 ноября.

Красным цветом выделены участки на Кантемировской улице, Лесном проспекте, Пироговской, Октябрьской и Арсенальной набережных, Каменноостровском проспекте, Воздухоплавательной улице, Витебском проспекте, Народной улице, набережной Обводного канала и т.д.

Кроме того, возникла пробка протяженностью 7 км на внешнем кольце КАД. Автомобили стоят на участке от 54 км до 61 км. Проезд затруднен на участке от 30 км до 32 км.

Согласно данным «Яндекс.Пробки», утром выросло число аварий. Сообщается, что произошло по меньшей мере 13 ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во вторник, 24 ноября, к 8 часам утра дорожная ситуация оценивается в 3 балла. Через час пробки вырастут до 4 баллов. Ситуацию с движением транспорта усложняют дорожно-транспортные происшествия и ремонтные работы. Жители Северной столицы уже выехали на работу.