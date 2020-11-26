В законопроекте о дистанционной работе сохранили «право на офлайн»

Законопроект об удалёнке сохраняет «право на офлайн». Об этом заявил первый зампред фракции «Единая Россия», один из авторов инициативы Андрей Исаев.

«Право на офлайн» сохранено ко второму чтению, это была принципиальная позиция авторов законопроекта», — сказал парламентарий, сообщает РИА «Новости».

В обновлённом тексте есть положение об особенностях режима рабочего времени и отдыха дистанционного работника. Отмечается, что нарушение «права на офлайн» будет расцениваться как сверхурочная работа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россияне, перешедшие на дистанционную работу из-за коронавируса, уже менее пессимистично относятся к удаленной работе. Около 36% сотрудников считают, что выполняют работу дома эффективнее, чем в офисе. Также выделяют сферу управления персоналом и рекрутинга – дома работает около 28%.