Массовая вакцинация россиян может начаться до Нового года

Массовая вакцинация россиян может начаться до Нового года
Песков заявил, что нужно начать вакцинацию как можно быстрее. Фото: Кремль

Власти хотят, чтобы граждане получили препарат как можно быстрее.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда ожидается начало массовой вакцинации от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости. Представитель Кремля заявил, что граждане должны получить первые уколы уже до Нового года, но точную дату назвать сложно. Песков объяснил, что важно как можно быстрее обеспечить всех желающих препаратами.

«Задача грандиозная. Как сейчас перед каждым государством стоит эта задача, так и перед нами»,

— сообщил пресс-секретарь президента.

Он добавил, что вакцинация – дело добровольное. Напоминаем, что на данный момент в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. «Спутник V» показал 95%-ную эффективность и входит в список наиболее близких к выходу на массовое производство в мире.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко призвал граждан не заниматься самолечением коронавируса.

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