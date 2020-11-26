Дрозденко призвал граждан не заниматься самолечением коронавируса

Дрозденко заявил, что антибиотиками можно ухудшить свое здоровье. Фото: администрация Ленобласти

Дрозденко заявил, что антибиотиками можно ухудшить свое здоровье. Фото: администрация Ленобласти

Он заявил, что нет необходимости скупать антибиотики.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к жителям региона, попросив их не заниматься самолечением коронавируса. Об этом пишет Online47.

Глава региона принял участие в заседании правительство региона, в рамках которого прокомментировал эпидемиологическую обстановку. Он убежден, что ситуация находится под контролем и нет причин для паники. При этом губернатор понимает, что существует проблема с лекарственным обеспечением.

Дрозденко заявил, что у жителей Ленинградской области нет необходимости скупать антибиотики и лечиться самостоятельно.

«Если наш уважаемый житель лечится на дому, то мы его обеспечиваем лекарствами. А если он лечится в стационаре, то тем более они ему не нужны», — заявил Дрозденко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге выявлено 3669 случаев коронавируса.