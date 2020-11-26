Педагогу, которая предложили школьнику «мочиться в штаны», объявили выговору

Женщине напомнили о необходимости соблюдения кодекса этики педагогических работников.

Учительнице, которая в грубой форме разговаривала с учеником старших классов в школе Фрунзенского района, объявили выговор. Ей напомнили, что нужно соблюдать кодекс этики педагогических работников. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на комитет по образованию Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что все случилось в школе №314. На видео запечатлена учительница, которая запретила старшекласснику идти в туалет. Она заявила, что на этаже находятся младшие классы и уборные там сделали для них. В разговоре прозвучали бранные слова, а также предложение «мочиться в штаны».

В ходе разбирательств выяснилось, что школьник довольно часто ведет себя неподобающим образом, чем причиняет учителям много неудобств. Педагог же недавно пережила утрату – у нее умер муж.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что школьная учительница в Купчино нецензурно обругала ученика и не пустила его в туалет.