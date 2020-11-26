Бесплатные лекарства от COVID-19 поступили во все районы Петербурга

Бесплатные лекарства для лечения коронавирусной инфекции должны были поступить во все районы Петербурга еще несколько дней назад, однако поставки задержали.
Власти Северной столицы признали факт задержки и пообещали решить проблему до конца недели. В четверг, 26 ноября, стало известно, что в поликлиники каждого района города в полном объеме доставлены бесплатные лекарства для пациентов с COVID-19. На их закупку выделили 203 млн рублей, субсидированные федеральным бюджетом.
Бесплатные таблетки будут выдавать тем, кто лечится от COVID-19 в домашних условиях. Терапевты должны приносить лекарства на дом. В пресс-службе администрации города на Неве отмечают, что первые пациенты получили препараты уже сегодня.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выдача бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом должна была начаться 23 ноября.