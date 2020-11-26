Бесплатные лекарства от COVID-19 поступили во все районы Петербурга

Бесплатные лекарства от COVID-19 поступили во все районы Петербурга
На закупку бесплатных лекарств выделили 203 млн рублей. Фото: pixabay

Бесплатные лекарства для лечения коронавирусной инфекции должны были поступить во все районы Петербурга еще несколько дней назад, однако поставки задержали.

Власти Северной столицы признали факт задержки и пообещали решить проблему до конца недели. В четверг, 26 ноября, стало известно, что в поликлиники каждого района города в полном объеме доставлены бесплатные лекарства для пациентов с COVID-19. На их закупку выделили 203 млн рублей, субсидированные федеральным бюджетом.

Бесплатные таблетки будут выдавать тем, кто лечится от COVID-19 в домашних условиях. Терапевты должны приносить лекарства на дом. В пресс-службе администрации города на Неве отмечают, что первые пациенты получили препараты уже сегодня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выдача бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом должна была начаться 23 ноября.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 бесплатные лекарства новости спб пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ГИБДД уточнили наказание для водителей за разговоры по мобильному во ...
Собянин заявил, что у половины населения Москвы сформировался иммунитет к ...
Ученые объяснили, почему вирусная инфекция часто становится причиной пневмонии
В Невской ратуше Петербурга открылся Центр управления регионом
Бесплатные лекарства от COVID-19 поступили во все районы Петербурга
Росэнергоатом опроверг информацию о ЧП на Ленинградской АЭС
Петербург и Ленобласть объединят развитие научно-технических возможностей
Жители Петербурга встревожены рассылкой памяток по захоронению во время ...