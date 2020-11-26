Мадс Миккельсен получил роль Джона Деппа в «Фантастических тварях»

Мадс Миккельсен получил роль Джона Деппа в &#171;Фантастических тварях&#187;
Студия уже приступила к съемкам с Миккельсеном. Фото: Instagram @theofficialmads

Знаменитый датский актер Мадс Миккельсен вместо Джонни Деппа исполнит роль волшебника Грин-де-Вальда в третьей части «Фантастических тварей».

Об этом пишет издание Deadline, ссылаясь на официальное заявление студии Warner Bros., на площадке которой снимается третья часть спин-оффа франшизы о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. В новых «Фантастических тварях» Мадс Миккельсен сыграет злого мага Геллерта Грин-де-Вальда.

Первоначально на эту роль был утвержден Джонни Депп, однако после скандала, разразившегося вокруг актера из-за информации о том, что Депп избивал экс-супругу Эмбер Херд, студия приняла решение прекратить с ним сотрудничество. Отметим, что сейчас съемки фильма уже начались, премьера запланирована на лето 2022 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что актер Джуд Лоу высказался об отстранении Джонни Деппа от съемок в «Фантастических тварях».

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