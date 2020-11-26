В Петербурге отправили по стражу волонтеров, изнасиловавших мужчину в Сергиево

Двое обвиняемых не возражали против меры пресечения, третий - выразил протест. Фото: pixabay

Двое обвиняемых не возражали против меры пресечения, третий - выразил протест. Фото: pixabay

В четверг, 26 ноября, Красносельский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу Андрея Довгаля, Александра Лубкина и Павла Чауса.

Мужчины обвиняются в насильственных действиях сексуального характера и незаконном лишении свободы, информирует объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Согласно материалам уголовного дела, преступники, предварительно сговорившись, удерживали жертву в частном доме в Сергиево.

Пострадавшего методично избивали, а также насиловали. По какой причине злоумышленники проявляли такую жесткость к мужчине, неизвестно. Суд отправил их под стражу до 24 января следующего года. Один из преступников возразил против избранной меры пресечения, двое других с ней согласились.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что доцент одного из петербургских вузов подозревается в получении взятки от студента.