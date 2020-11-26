В Москве за сутки скончались 77 ковид-положительных пациентов

По информации столичного оперштаба, в течение 26 ноября в московских больницах умерли еще 77 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Общее число погибших ковид-положительных больных в Москве, нарастающим итогом, выросло до 8 680 человек. Отметим, что днем ранее сообщалось о 73 погибших. Таким образом, за время пандемии от коронавирусной инфекции погибли более 38 тысяч россиян, из которых 5 217 скончались в Северной столице. Отметим, что за минувшие сутки в городе на Неве от последствий коронавируса умерли 79 человек.

В общей сложности, в России столкнулись с COVID-19 свыше 2 млн 200 тысяч человек. К счастью, более 1,6 миллионов успешно выздоровели.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во все районные поликлиника Санкт-Петербурга поступили бесплатные лекарства для пациентов с коронавирусом, которые лечатся дома.