Россиян предупреждают о возможном подорожании новых легковушек на 10% в 2021 году

В следующем году средняя цена нового легкового автомобиля на российском рынке может повыситься на 10%, заявляют эксперты аналитического агентства «Автостат».

Специалисты полагают, что такой сценарий возможен при продолжающемся росте курса доллара по отношению к рублю. Эксперты отмечают, что за последние шесть лет средневзвешенная стоимость новой машины в России увеличилась на 66%.

В этом году рост цен на новые автомобили составил 6,5%, что более чем на 10% ниже темпов роста курса американской валюты. Руководитель «Автостата» Сергей Целиков объясняет такое положение вещей изменением структуры автомобильного рынка в стране. Сейчас фокус продаж сместился на более бюджетные модели.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подержанные автомобили в России с начала года подорожали более чем на 16%.