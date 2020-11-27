В Пулково 27 ноября нет отмененных рейсов

В Пулково 27 ноября нет отмененных рейсов
Об изменениях в расписании свидетельствует онлайн-табло Пулково. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

В небо над Петербургом поднимутся все запланированные самолеты. Сегодня в Пулково нет отмененных рейсов.

Об этом стало известно в пятницу, 27 ноября. Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта, информации о задержках вылетов самолетов на 05:00 также не поступало.

Данные об изменениях появятся на сайте аэропорта, где в режиме онлайн можно увидеть задержки и отмены рейсов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самолет вернулся в Пулково из-за разборок двух мигрантов. Участников инцидента доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

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